Prima idee om leveranciers te verplichten hun trouwe klanten een waarschuwing te sturen

Drama in Duiven: het droomhuis van Jan en Lenie kwam nooit af

24 januari DUIVEN - Jan en Lenie kochten een paar jaar geleden een vrijstaand huis aan de Roodwilligenstraat in Duiven. Het was uitgewoond, vandaar dat ze er niet meteen konden wonen. Jan kluste wat af, het huis kreeg langzaam vorm. ,,Ik heb er ook een beetje getimmerd”, zegt een vriend van de familie, die niet met naam in de krant wil. ,,Zo hebben we een serre bij het huis aangezet. We deden veel samen. Nu kan dat niet meer.”