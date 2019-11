Prima plan om elke maand een autoloze zondag te hebben in Nederland

Burgemees­ter Sint Anthonis laat onderzoek doen naar integri­teit eigen wethouder

7:00 SINT ANTHONIS - Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis heeft kort voor de zomer een onderzoek gelast naar mogelijk niet-integer handelen van VVD-wethouder Wouter Bollen. Een onafhankelijke onderzoeker heeft volgens ingewijden vijf kwesties bekeken waarbij de wethouder betrokken was. Of Bollen daadwerkelijk iets te verwijten valt of dat hij juist wordt vrijgepleit, is nog niet bekend.