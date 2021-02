Prins Philip (99) opgenomen in het ziekenhuis

Video Lid motorbende moet niet vier, maar zes jaar de cel in voor bijna fatale steekpar­tij op A15

16:09 ARNHEM/ TIEL - Een lid uit Gameren (37) van motorbende Bandidos moet zes jaar de cel in omdat hij bij een verkeersruzie op de afrit Tiel-West van de A15 een toen 25-jarige Belg levensgevaarlijk verwondde. Dat oordeelt de rechtbank in Arnhem. De opgelegde straf is twee jaar langer dan het Openbaar Ministerie had geëist.