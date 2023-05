Prinses Laurentien over badpak-ophef: ‘Ik snap werkelijk niet waar we het hier over hebben’

Prinses Laurentien begrijpt niet waarom er ophef is ontstaan over haar dochter Eloise van Oranje, die afgelopen woensdag in een badpak in het programma Het perfecte plaatje te zien was. ,,Laten we het hebben over de belangrijke dingen in het leven”, reageert de prinses zaterdag voor de camera van RTL Boulevard .

Eloise van Oranje is een van de deelnemers van het nieuwe seizoen van het RTL4-programma Het perfecte plaatje, waarvan woensdag de eerste aflevering te zien was. In de uitzending schitterde de 20-jarige gravinfluencer tijdens een fotoshoot in een zwart badpak. Hoewel ze veel positieve reacties kreeg, leverde de actie haar ook wat gefronste blikken op. Zo zei onder anderen royaltyverslaggever Jeroen Snel in RTL Boulevard het een ‘grensgevalletje’ te vinden.

Zaterdagmiddag kon Van Oranje op veel steun rekenen. Onder andere Chantal Janzen, Jan Versteegh en Gwen van Poorten plaatsten op sociale media foto’s in zwemkleding om de gravin een hart onder de riem te steken en gebruikten de hashtag #magditwelvanjeroensnel en #eloisemagzelfkiezen.

Verschuiving

Inmiddels heeft Eloises moeder, prinses Laurentien, gereageerd. Zij begrijpt niet waar mensen zich druk om maken. ,,Ik vind dat ze het geweldig doet. Ze zag er prachtig uit. Ik ben ontzettend fan van badpakken en ik ben ook enorm fan van Eloise. Ik snap werkelijk niet waar we het hier over hebben, maar ieder z’n mening”, reageerde ze voor de camera RTL Boulevard. ,,Laten we het hebben over de belangrijke dingen in het leven.”

En ook Jeroen Snel, die flink wat kritiek over zich heen kreeg nadat hij stelde het ‘een grensgevalletje’ te vinden, liet zaterdag van zich horen in het actualiteitenprogramma. Hij zei ‘heftige’ dagen achter de rug te hebben. ,,Ik was nog nooit trending topic geweest in Nederland en dan krijg je wel een en ander over je heen.”

Snel wilde ook nog wat rechtzetten. Zijn uitspraak was namelijk niet bedoeld als een aanval op de gravin. ,,Het gaat nu niet om Eloise en laat haar vooral zichzelf zijn. Ik weet puur uit eigen ervaring hoe het is om jezelf te mogen zijn, dat geldt zeker voor haar. Zij moet absoluut zichzelf zijn. Alleen ik zie een verschuiving als het gaat om hoe gewoon de royals lijken te worden en hoe het vroeger was”, legde hij uit.

Het ging Snel bovendien niet specifiek om het badpak. ,,Nee, in het totaal. Ik heb ook gezegd: als het een prins was geweest in een Speedo had ik dat best leuk gevonden om te zien, maar er is een verschuiving gaande. En dan vind ik het interessant om na te gaan: doet dit de monarchie goed of niet?”

Quote Ik zie een verschui­ving als het gaat om hoe gewoon de royals lijken te worden Jeroen Snel

Overdonderd

Eloise van Oranje is overdonderd door de vele positieve reacties. ‘Wauw wauw wauw, bedankt voor alle lieve reacties’, schreef ze zaterdag op Instagram. ‘Los van dat ik het een feestje vind om mee te doen, is het echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen mij steunen en laten zien wie ik ben’, vervolgt ze. ‘Laat je door niets of niemand tegenhouden.’

