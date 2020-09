Privéfeestje zorgt voor besmettingspiek in Zwartewaterland: ‘Aantallen gaan toenemen’

Windturbi­nes van 175 meter bij Angerlo: goed voor 16 procent van elektrici­teit in heel Zevenaar

6:59 ANGERLO In de loop van 2021 is Windpark Bijvanck in Angerlo in bedrijf. Dan staan er vier turbines met elk een hoogte van 175 meter. De fundering ligt er. Ook de nieuwe wegen voor het transport van de masten en de wieken van de molens zijn klaar.