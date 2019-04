Probleem voor parkeergarages in Oost-Nederland: plek te klein voor steeds grotere auto

Bouw Meiners­wijk is veilig: ‘Er komen geen problemen met hoogwater’

6:45 ARNHEM - De bouw van 430 woningen op Stadsblokken en Meinerswijk langs de Nederrijn in Arnhem levert geen veiligheidsrisico's op. Het plan is getoetst door Rijkswaterstaat en zorgt er per saldo voor dat er na de bouw meer water kan worden afgevoerd dan nu.