Problemen door hitte onderschat door gemeenten: ‘Stel koele gebouwen open en vervang hete stenen’

Alwéér een overval aan de Molenweg in Nijmegen: dit keer het tankstati­on

9:41 NIJMEGEN - Een tankstation aan de Molenweg in Nijmegen is vrijdagochtend om 06.40 uur overvallen. De politie is op zoek naar de overvaller die te voet ervandoor ging. Het is voor de zoveelste keer raak. De winkelstraat in Nijmegen-West wordt al maanden geteisterd door overvallen en inbraken. De buurt is het spuugzat.