Proosten op de goede afloop, of de wonden likken: er zijn nog wel zorgen over het coronavirus

Khalid Oubaha, horecaondernemer met 23 zaken in Nijmegen, Arnhem en Enschede

,,De versoepelingen zijn bittere noodzaak. We kunnen onze wonden gaan likken en wederopbouw gaan plegen. Het zal niet voor iedereen meevallen om overeind te blijven. We zullen hier nog wel vijf tot tien jaar last van houden, omdat we eerst nog alle schulden moeten gaan afbetalen. Over personeelstekorten maak ik me niet druk: we kunnen open en gaan draaien, dus personeel gaan we gewoon regelen.’’