ProRail doet aangifte tegen chauffeur na aanrijding met trein: ‘Mensenlevens in gevaar gebracht’

82000 mensen besmet LIVE | Coronavi­rus bereikt na 2800 doden ‘cruciaal moment’, hotelgas­ten Tenerife mogen vertrekken

18:15 Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen in Europa en komt ook dichter en dichterbij Nederland. Gisteren werden de eerste besmettingen in Noorwegen en Griekenland geconstateerd, vandaag meldt Denemarken zich met het eerste virusgeval. Ook het aantal besmettingen in Duitsland groeit. We houden je op de hoogte in ons liveblog. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen lees je hier terug.