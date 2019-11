Provincie Gelderland trekt 750.000 euro uit om schoolkinderen te vervoeren naar het theater

Provincie Gelderland gaat het vervoer regelen van basisschoolkinderen naar culturele instellingen als het theater. Basisscholen hebben volgens de provincie namelijk vaak moeite om betaalbaar, efficiënt, goed en veilig vervoer te regelen voor dit soort uitstapjes. Er is 750.000 euro beschikbaar voor een pilot.

Het gaat daarbij in eerste instantie om een proef van twee jaar die de provincie volgend schooljaar opstart in samenwerking met ondersteuningsinstelling Cultuur Oost. De pilot is bedoeld voor leerlingen van Groep 1 tot en met 8, die van deur tot deur zullen worden vervoerd.

750.000 euro

Woordvoerster Eva Calicher van Provincie Gelderland: ,,Wij willen vervoer van- en naar culturele instellingen betaalbaar maken voor alle basisschoolleerlingen, vandaar deze proef met een jaarlijks budget van 375.000 euro. Wij willen de bijdrage per schoolkind aan dergelijke bezoeken zo laag mogelijk houden.’’

Hoe de pilot er exact gaat uitzien, weet zij nog niet. ,,Maar het is wel de bedoeling om die proef over alle regio’s uit te spreiden: Achterhoek, Veluwe, Rivierengebied als de Stadsregio. Als de pilot slaagt, hopen we vanaf 2022 verder te gaan met de regeling.’’

Lastig

De regeling is het gevolg van een onderzoek dat Cultuur Oost eerder deed in opdracht van de provincie over de behoefte aan leerlingenvervoer van en naar theaters. Hieruit kwam naar voren dat basisscholen het lastig vinden om goed, betaalbaar en veilig vervoer voor leerlingen te realiseren. Bovendien kost het ze teveel tijd en geld om de coördinatie te regelen.

Om die redenen is er volgens de provincie een grote behoefte aan een goede vervoersregeling voor leerlingen in Gelderland om naar voorstellingen in Gelderse theaters te kunnen gaan.

Provincie Gelderland en Cultuur Oost zijn momenteel bezig om de pilot verder op te tuigen. Het is nog niet mogelijk voor scholen om zich voor de proef aan te melden. ,,Ze worden in de loop van volgend jaar geïnformeerd over de regeling.’’

Niet alles

Het is overigens niet zo dat scholen bij iedere voorstelling een deel van de reiskosten kunnen declareren bij de provincie.