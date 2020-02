Provincie Gelderland vaart dit jaar mee met Pride Amsterdam

Video Door bizar toeval komen twee verhalen samen: tapes bewijzen dat Doortje 75 jaar geleden niet eenzaam stierf

20:26 PANNERDEN – Het ontroert haar, als Door Sommers-Wezendonk een onbekende vrouw hoort praten over haar in mei 1945 overleden nicht, vriendin én naamgenote Doortje. Een vrouw die bij haar in de buurt is in haar laatste dagen en zich om haar bekommert. We zitten in de haar woonkamer in Pannerden en luisteren naar een opname van jaren geleden.