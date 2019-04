Provincie haalt reclameposter met zoenende vrouwen in Barneveld en Hoevelaken niet weg

Een schaars geklede dame die op haar telefoon kijkt met daaronder tekst ‘dating met passie’. Of nog erger: twee zoenende vrouwen die te zien zijn in bushokjes door het hele dorp. De Gelderse fracite van de SGP ziet het niet zitten: ,, Zoals bekend staat de SGP voor een levenswijze conform de Bijbel zoals weergegeven in de Tien Geboden. Hierbij passen dergelijke reclame- uitingen niet”, schrijft fractievoorzitter Klaas Ruitenberg in een brief aan de Provincie Gelderland.



De bushokjes zijn eigendom van de provincie Gelderland. De SGP is van mening dat de opbrengsten van dit soort reclame geen inkomsten behoren te zijn voor de provincie. Hij vindt het een taak van de overheid om deze reclames weg te halen.



De datingsite zou volgens met dit soort reclame aanmoedigen tot vreemdgaan. ,, Dat is bij uitstek de reden voor het merendeel van de echtscheidingen in dit land. Je zou maar een kind zijn wiens ouders zijn gescheiden nadat een van hen is vreemdgegaan en met deze posters worden geconfronteerd. Je kan er niet omheen, het wordt je opgedrongen. Verschrikkelijk”, reageerde hij eerder.