Provincie: mogelijk vervuild zand van Vink in nog 9 gemeenten gebruikt

Gele Hesjes demonstre­ren zaterdag in Arnhem

17:45 ARNHEM - De protestbeweging ‘De Gele Hesjes’ is overgewaaid naar Arnhem. Een groep Arnhemmers maakt zich op voor een demonstratie, aanstaande zaterdag om 13.00 uur. De start van de wandeling is in de Ronde Weide van Park Sonsbeek, meldt de organisatie in een besloten Facebookgroep.