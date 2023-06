Provincie wil weer vlees op bord, maar ambtenaren zijn tegen • Man overleden na beknelling in rolluik • Bennie Jolink heeft dringende oproep

PROVINCIE WIL VLEES OP BORD, MAAR AMBTENAREN ZIJN TEGEN | Elke dag recht op een karbonade. Dat vindt een meerderheid van de Provinciale Staten. Maar dat zorgt voor kritiek van hun eigen ambtenaren. ,,Dit gaat tegen ons eigen beleid in.”

KAN DE GASPRIJS NOG VELE DUBBELTJES OMLAAG? | De tarieven die energiebedrijven nu aan (potentiële) klanten aanbieden, gaan vermoedelijk nog verder omlaag. Hoeveel? De inkoopprijs van gas ligt momenteel zo laag, dat het voor klanten onder de euro per kuub zou kunnen komen, afgaande op prijzen in eerdere jaren.

WAT WIJ IN NEDERLANDS WOLVENGEBIED KUNNEN LEREN VAN DE ZWEDEN | De wolf blijft polariseren. Onze redactie nam een kijkje in Zweden. Hoe kan het dat daar wolven worden beheerd en geschoten? We bezoeken een boerin, dochter van een schapenhouder uit Epe, we spreken met voor- en tegenstanders en we zijn op de jachtbeurs die dit jaar als thema ‘de wolf’ heeft. Kortom, wat kunnen wij van de Zweden leren?

BENNIE JOLINK: DRINGENDE OPROEP AAN AL DIE VAN DE POT GERUKTE WAPPIES | Mensen intimideren en bedreigen lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Dat het zelfs tot in de hoogste regionen van onze beschaving is doorgedrongen, is een enge ontwikkeling.

METOO: WAT IS ER GEBEURD TIJDENS RAMMSTEIN-CONCERTEN IN NIJMEGEN? | Ook rond de concerten in Nijmegen van de in opspraak geraakte Duitse metalband Rammstein hebben zich mogelijk zaken afgespeeld die het daglicht niet kunnen verdragen. De frontman zou voorafgaande aan een feestje vrouwelijke fans hebben laten filmen en fotograferen en ze gedwongen hebben hun mobieltjes in te leveren.

GELIEFDE MENTOR TINEKE OVERLEED PAL VOOR EXAMENS: LEERLINGEN HERDENKEN HAAR TIJDENS GALA | Meisjes in lange jurken en jongens in kostuum rijden door het centrum van Druten in de prachtigste auto’s, vrachtwagens en tractoren. Vrijdag was de jaarlijkse Pax Christi-galatour. Enkele voertuigen hadden een rouwvlag. Ter nagedachtenis aan mentor Tineke.

UITLEVERING JORAN VAN DER SLOOT BEGONNEN | Joran van der Sloot is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder strenge beveiliging verplaatst naar een andere gevangenis in Peru. In deze gevangenis zal Van der Sloot naar verwachting tijdelijk blijven voordat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

ONZICHTBARE FRANSE TOLWEG BLIJKT BOETEFUIK VOOR NEDERLANDERS | De ANWB waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor een ‘onzichtbare’ tolweg in Frankrijk. Ook de Fransen zelf zijn in verwarring. ,,De boetes lopen op tot 375 euro.’’

RACE TEGEN DE KLOK OM HONDERDEN GEWONDEN TE REDDEN NA TREINRAMP IN INDIA | Bij een zwaar treinongeluk in India zijn vrijdag tenminste 280 mensen om het leven gekomen. Twee passagierstreinen en een goederentrein reden op elkaar. Er zouden zeker negenhonderd mensen gewonden zijn, waarvan velen ernstig.

ONGENEESLIJK ZIEKE NOL LEIDT NOG ÉÉN KEER TRAINING OP VOETBALVELD | Bij zijn ‘cluppie’ Jonge Kracht in Huissen gaf de ongeneeslijk zieke Arnold ‘Nol’ Ratering (70) een bijzondere laatste training. ,,Godsamme, wat veul”, zegt Arnold Ratering als hij vrijdagavond het trainingsveld van Jonge Kracht betreedt. Voor zijn neus: vijftig applaudisserende mannen van middelbare leeftijd, die Ratering ooit voetbaltraining heeft gegeven.

IS HET EEN GOED IDEE OM JE ZONNEPANELEN UIT TE ZETTEN? | Huishoudens met een dynamisch energiecontract krijgen zondag waarschijnlijk weer te maken met negatieve stroomprijzen. Dat betekent dat een wasje draaien geld oplevert. Maar stroom opwekken met zonnepanelen kost dan geld.Is het een goed idee om je zonnepanelen tijdelijk uit te zetten?

MAN OVERLEDEN NA BEKNELLING IN ROLLUIK | In het Brusselse metrostation Rogier is zaterdagochtend een man overleden nadat hij bekneld raakte tussen het rolluik bij de ingang. Het is al de vierde keer in korte tijd dat iemand vast komt te zitten in zo’n rolluik.

VERLAMDE MARIA (78) MOET VERPLEEGHUIS VERLATEN: DE ZORG IS TE DUUR | Ze woont al ruim zeven jaar in een Gorcums verpleeghuis. Maar nu moet de volledig verlamde Maria Arts-van de Braak (78) noodgedwongen verhuizen. Samen met zeven andere bewoners. Hun afdeling voor specialistische ademhalingsondersteuning sluit . ,,Ik wil hier helemaal niet weg.’’

Volledig scherm Volledig verlamde Maria Arts-van de Braak (78) moet noodgedwongen verhuizen doordat haar afdeling gaat sluiten. © Cor de Kock

