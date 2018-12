Provincie worstelt met Imec: besluit over mega-investering uitgesteld

Het bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, is voorstander van de komst van het prestigieuze Vlaamse onderzoekscentrum naar Gelderland. Ze noemen het initiatief in een Statenbrief deze week ‘een zeldzame kans om onze regionale economie te versterken’.

De vraag is echter of daar in Provinciale Staten ook zo over gedacht wordt. Vooral de enorm hoge bijdrage van de provincie stuit op weerstand. De totale kosten van Imec worden in de eerste acht jaar geraamd op ruim 146 miljoen euro. Het is de bedoeling dat Gelderland daarvan 65 miljoen euro voor haar rekening neemt.