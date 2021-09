Provinciehuis in rep en roer na rel Scherpenzeel: ‘Kunnen we berichten die we krijgen nog wel vertrouwen?’

Heet hangijzer is de brief die op 6 juli binnenkwam op het provinciehuis. Op die dag besloten de statenleden over de door het provinciebestuur zo gewenste fusie.

Burgemeester Eppie Klein ondertekende die brief, waarin statenleden werd opgeroepen om géén besluit te nemen. In de brief werd geadviseerd te wachten tot duidelijk was dat er geen enkele twijfels zouden zijn over ‘de integriteit van het proces’.

De statenleden luisterden niet naar die oproep, maar namen het besluit voor herindeling. Toch zorgt de brief al maanden voor ophef achter de schermen. De brief zou immers niet door de burgemeester zelf zijn geschreven én verzonden. Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Commissaris van de Koning John Berends tegen burgemeester Klein had gezegd dat hij de ambtenaar moest ontslaan die de brief had gestuurd.

Berends ontkende dat verzoek tot ontslag met klem. ,,Daar ga ik ook helemaal niet over.”