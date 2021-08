PSV wordt dit seizoen landskampioen

Mogelijk verkeerde persoon ontvoerd in Cruquius, slachtof­fer nog vermist

14:26 Een 56-jarige man uit Hoofddorp, die donderdagavond ontvoerd is in het Noord-Hollandse Cruquius, is mogelijk niet het door de ontvoerders beoogde doelwit. De politie zegt er zondag rekening mee te houden dat de daders zich vergist hebben in de persoon die zij hebben meegenomen. Het slachtoffer is nog niet gevonden. Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.