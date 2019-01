Psychische problemen door het leenstelsel? Studenten moeten niet zeuren

Hey Google, verwijder je even deze 160.000 webpagi­na's?

6:00 Een op de drie Nederlanders maakt zich serieus zorgen over identiteitsroof, spionage via smartphones of andere privacyschendingen, blijkt uit een nieuwe peiling. Het ‘recht om vergeten te worden’ blijkt een populair beschermingsmiddel: Google kreeg al over 160.000 webpagina's het verzoek om ze weg te halen.