Psychische zorg in de knel door tekort personeel: ‘Problemen worden neergelegd bij andere klinieken’

oproep Welke thuisblij­ver verdient deze zomer wat extra aandacht?

Ken je iemand die deze zomer niet op vakantie kan en nodig in het zonnetje gezet moet worden? Iemand die het even moeilijk heeft. Iemand die geen tijd heeft voor vakantie omdat hij of zij er altijd voor iedereen is? De Gelderlander helpt je graag de lange zomer wat op te fleuren.

27 mei