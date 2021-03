Publiek doneert massaal: Mick, die 250 kilo woog, heeft geld voor operatie al binnen

Vitesse in gevecht om plek drie in Nederland: Bij winst zijn we bovenin weer helemaal terug

6 maart ARNHEM - De KNVB-beker strekt zijn tentakels ineens uit tot diep in de competitie van Nederland. Met Ajax in de cupfinale verandert het voetballandschap. Niet alleen Vitesse heeft belang bij de eindstrijd in De Kuip. Nee, de complete top van de eredivisie kijkt met buitengewone belangstelling mee.