Puck (7) vist doorgeladen pistool uit vijver

De Man waarschuwde zijn collega’s. ,,Het wapen is opgehaald en wordt op dit moment onderzocht. Het lag nog niet heel lang in het water, dat kon je duidelijk zien. Maar het was doorgeladen. Alleen de veiligheidspal zat er gelukkig nog op. Je wilt er niet over nadenken wat er anders had kunnen gebeuren.”



Ballistisch onderzoek naar sporen moet uitmaken of het wapen bekend is bij de politie. Ondertussen gaat Puck gewoon door met zijn favoriete hobby. Elke dag vindt hij wel iets. Een kroonkurk, metaalsplinters, een spijker.



,,Of veel van die lachgaspatronen nu”, zegt opa De Man. ,,Machtig interessant vindt hij dat natuurlijk. Nee, dit is geen reden om niet meer te magneetvissen. We moeten alleen alert zijn.” Hij wil daarom waarschuwen over de gevaren van magneetvissen. ,,Het is een leuke hobby. Maar houd kinderen in de gaten.’’