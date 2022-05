Puppy redt bewoner van grote brand • Erehaag voor slachtoffers gezinsmoord

Met video Ongeluk op onbewaakte spoorwegover­gang bij Vorden maakt indruk op buren: ‘Schrik sloeg mij om het hart’

Het is een surrealistisch tafereel. Kijkend in de richting van Vorden is rechts van het spoor de voorkant van een bestelbusje zichtbaar. Een stukje verderop ligt links de achterkant van het voertuig. En nog weer een heel stuk verder - enkele honderden meters - staat de ontspoorde trein die onderweg was van Winterswijk naar Zutphen.

17:08