PvdA-Statenlid Karin Jeurink: verplichte prik voor ieder kind

U bent zelf gevaccineerd en u heeft geen kinderen. Waarom bekommert u zich om een lage vaccinatiegraad?

,,Wat me triggerde was een staatje met de vaccinatiegraad per gemeente en dat die met name bij de Noord-Veluwe en de rivieren echt ontzettend laag is. Een vaccinatiegraad van 92 procent is veilig. In Neder-Betuwe is maar 56 procent gevaccineerd. In een gemeente als Zutphen, waar ik zelf woon, is het nog niet eens 80 procent. Ik schrok ervan. Je zal maar een kind hebben dat daar op het kinderdagverblijf zit.