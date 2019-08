PvdD wil natuur in Gelderland aankopen door ‘woudfunding’

Draagster nikab tegen de richtlij­nen in uit de bus gezet in Limburg

14:05 Een buschauffeur heeft maandagavond een nikabdraagster uit de bus gezet in het Limburgse Stein. Dat bevestigt vervoersbedrijf Arriva. De actie is niet in overeenstemming met het eigen beleid van de vervoerder.