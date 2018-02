PVV'er beledigt politie met 'fuck the cops'-video

'Kattenhater' slaat opnieuw toe; Boris gevonden in vuilniszak langs Waal

21:08 WAMEL - Opnieuw is een Wamelse kat gedood. Het dier, Boris, was al een week vermist en werd zondag gevonden langs de Waal in Hurwenen. De kat is in een vuilniszak gestopt en in de rivier gegooid.