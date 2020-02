PVV’er Marjolein Faber, de pitbull van Geert Wilders? ‘Als je heel uitgesproken bent, zijn ze dol op je of ze haten je’

U zit nu negen jaar in de politiek. Wat heeft Nederland gehad aan negen jaar Marjolein Faber?

,,Nou, ik heb heel wat discussies los gemaakt. Ik ging de politiek in om de muffe regentenlucht het provinciehuis uit te jagen. Die hangt hier nog steeds, hoor.”



We zitten in de kamer van Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie. Wat ruikt u hier?

,,Het is hier muf, hè? Je ruikt die typische muffe regentenlucht. Ik heb destijds gedeputeerde Bieze nog een luchtverfrisser aangeboden bij de eerste vergadering.”



Maar wat heeft u dan bereikt?

,,Ik ben niet muf geworden. Wij zetten zaken op de agenda die er anders niet op waren gekomen. Partijen beginnen op te schuiven. Als de verkiezingen naderen, beginnen ze over grenzen dicht en migratie. Na de verkiezingen hoor je er niks meer over.”



Uw moties en amendementen worden in de Gelderse Staten vrijwel nooit aangenomen.

,,Ja, hallo! Dat komt doordat er hier maar één oppositiepartij is. Dat zijn wij. De rest is een grote kliek die bij elkaar kruipt. Ik heb voor reuring gezorgd, ik heb mensen aan het denken gezet. Mijn missie is nog niet volbracht, dus ik moet nog maar blijven zitten.”