Raad van State beslist dat familie uit Nuenen niet hoeft op te draaien voor opruimen drugsafval

Het is alweer een poos geleden dat de drugsdumpingen op het terrein werden gedaan. In september 2016 werd in het weiland aan het Achterbos een busje met drugsafval in brand gestoken en anderhalf jaar geleden, in augustus 2017, werden 45 jerrycans en een grote container met synthetische drugsafval gedumpt en geprobeerd om in brand te steken.