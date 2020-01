Raadsel rond jas dood gevonden Max Meijer (23) opgelost, maar waarom liep hij zo wankel?

ANTWERPEN/BERGEN OP ZOOM - De ouders van Max Meijer (23) uit Ossendrecht snakten afgelopen maand naar duidelijkheid over de toedracht van de dood van hun zoon. Nu blijkt dat hij is verdronken, onderzoekt de politie waarom de 23-jarige zo wankel door de Antwerpse straten liep, zoals op camerabeelden te zien is. En hoe zit het met zijn beige jas die iemand anders lijkt vast te houden?

Volledig scherm Max Meijer (23) uit Ossendrecht kwam om door verdrinking in Antwerpen en niet door misdrijf. © Facebookpagina Amy Meijer ‘Is hij zomaar verdronken? Er lijkt hier mee aan de hand’, schrijft een lezer op Facebook onder het verhaal van de vondst van het lichaam van Max Meijer. ‘En hoe kan het dat iemand met zijn jas liep?’, vraagt iemand anders zich af. Meer mensen vragen zich dit af en ook de politie deed onderzoek naar de man die mogelijk met de jas van Max door Antwerpen liep, zo'n tweehonderd meter van de plek waar hij voor het laatst werd gezien.



Het parket in Antwerpen doet onderzoek naar de doodsoorzaak van Max Meijer en kwam afgelopen vrijdag tot de conclusie dat hij op 8 december verdronk in het Antwerpse water aan de Rijnkaai. Op zijn lichaam zaten geen sporen die duidden op een misdrijf. Maar het onderzoek houdt daarmee niet helemaal op, omdat het nog niet duidelijk is wat precies leidde tot zijn verdrinkingsdood.

Gedrogeerd?

Op beelden van die avond is te zien dat Max op een gegeven moment wankel lijkt te lopen. In het Belgische VTM-programma ‘Faroek’ werden de laatste uren voor de verdwijning van Max gereconstrueerd aan de hand van deze bewakingsbeelden. Naar aanleiding hiervan doet het parket in Antwerpen toxicologisch onderzoek op zijn lichaam. Dat moet een antwoord geven op de vraag wat er die avond in zijn bloed zat.

Hij komt op 8 december in eerste instantie met zijn auto aan in Antwerpen, waarmee hij bij een tankstation stopt om te tanken. Na een avondje stappen met een vriend eten ze een broodje bij Pitazaak Kababu, waarna hij alleen verder loopt door Antwerpen. Hij wordt voor het laatst gezien op het kruispunt van de Amsterdamstraat met de Bataviastraat. Nadien ontbrak elk spoor van hem.

Tijdens die tocht lijkt hij van een normale looppas opeens wankel te gaan lopen, zo laat VTM met camerabeelden zien. Op een moment lijkt hij net te voorkomen dat hij valt. Dat gebeurt vlak voordat hij een weg oversteekt.

Volledig scherm beelden van bewakingscamera's in Antwerpen van Max Meijer © VTM Op basis van gesprekken met zijn vriend die avond en getuigen wordt er nu niet van uitgegaan dat hij gedrogeerd is. Wel kan het zijn dat hij die avond onder invloed was. ,,Omdat wij niet uitgaan van een misdrijf, moet dit onderzoek vooral zekerheid geven aan zijn familie”, zegt het parket in Antwerpen. Ze zullen de resultaten van dit onderzoek dan ook alleen met de familie delen.

Wie had zijn beige jas?

Volledig scherm Naar deze man zocht de politie in Antwerpen, die mogelijk de jas van Max Meijer droeg © VTM Ook werd er die ochtend rond 8.15 uur een man gefilmd met een beige jas op zijn arm, op tweehonderd meter van de plaats waar Max voor het laatst gezien werd. ,,Mogelijk gaat het om de jas van Max”, zei Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. ,,Misschien heeft de man de jas ergens gevonden. We zouden hem dan ook graag spreken.” De politie zocht twee weken na zijn verdwijning naar deze getuige. Als hij de jas van Max ergens had gevonden, kon dat cruciaal zijn voor het onderzoek.

Na de uitzending van Faroek stroomden er tientallen tips over de verdwijning van de Ossendrechter binnen. Echter werd zijn jas niet gevonden bij iemand anders. Afgelopen vrijdag bleek waarom.

Want vrijdag zag een voorbijganger een lichaam in het water drijven. De scheepvaartpolitie van België haalde het lichaam uit het water, waarna snel bevestigd werd dat het om Max Meijer ging. Uit het daaropvolgende onderzoek blijkt nu dat hij zijn jas tijdens zijn val in het water aanhad. Het parket in Antwerpen bevestigt dit dinsdagochtend.

Duidelijkheid voor de familie

,,Het is een tragisch en spijtig ongeval. En de maand van onzekerheid is voor de familie natuurlijk niet fijn geweest”, zegt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. ,,Omdat het nu duidelijk is dat er geen sprake is van kwade opzet, hopen we hiermee meer zekerheid kunnen geven aan de familie.”

‘Helaas bekend scenario’

Dat het parket ervan uitgaat dat hij zelf in het water is gevallen na een avond stappen is een ‘helaas maar al te bekend scenario’, zei Alain Remue van de Cel Vermiste Personen tegen de Belgische website HLN. ,,Al te vaak belanden mensen na een avondje stappen in het water en dan is de kans op overleven klein.” De afgelopen tien jaar verdwenen inderdaad heel wat mensen op die manier in Antwerpen. Wie in de dokken of de Schelde terechtkwam en niet onmiddellijk gered werd, bleek bijna zonder uitzondering kansloos.