Raamprostitutie zou overal in Nederland verboden moeten worden

Overval supermarkt Lent: vier daders met messen en bijlen sluiten personeel op in koelcel

8:14 LENT – Supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent is zaterdag in alle vroegte overvallen. Vier daders dreven zeven personeelsleden naar binnen onder bedreiging van messen en bijlen. De personeelsleden werden opgesloten in de koelcel.