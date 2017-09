Rachel is radeloos: 'Wie zag mij vallen over een prei in de AH?'

De 23-jarige Rachel Koppe is radeloos. Na een glijpartij in de Albert Heijn is haar knie aan gort. Maar de supermarkt geeft qua geleden schade niet thuis, zegt zij. Haar roep om getuigen om zich bij haar te melden is inmiddels meer dan 250 keer gedeeld. 'Ik sta alleen tegenover een keten.'

,,Ik ging boodschappen doen met mijn zoontje op 18 april”, vertelt Koppe over de valpartij in AH Moerwijk. ,,Ik liep gewoon langs de schappen. Uit het niets viel ik vol op de grond.” Ook de kinderwagen, waarin haar eenjarige zoontje zat, sloeg achterover. Hij was ongedeerd: ,,Gelukkig wel. Maar ik voelde mijn knieschijf uitschieten”, vertelt ze. Op de vloer zag ze de boosdoener: ,,Ik was uitgegleden over een stuk prei”, zegt Koppe. ,,Maar er lag van alles. Bonusboekjes, kaartjes: het lag allemaal op de grond.”

Een aantal vrouwen in de supermarkt schiet haar te hulp. Opstaan lukte niet: ,,Ik was even buiten westen. De ambulance werd gebeld en ik ben afgevoerd naar het ziekenhuis”, vertelt Koppe. Ze dacht er niet aan om de namen van de getuigen te vragen.

Last

De lichamelijke schade: haar knie was ‘aan diggelen’. ,,Mijn kniebanden waren gescheurd en mijn pezen zijn gescheurd. Ik ben eraan geopereerd, de revalidatie duurt een half jaar.” Maar honderd procent wordt het nooit meer, waarschuwden de artsen haar. ,,Ik had net een nieuwe baan: ik werk in de ouderenzorg. Ik ga binnenkort wel weer aan de slag, in een administratieve functie dan. Of ik weer volop in de zorg kan werken is de vraag. Je blijft flink last houden, vertelden de artsen. Te zware belasting kan ervoor zorgen dat ik een nieuwe knie moet hebben.”

Al snel klopt Koppe aan bij de supermarkt, vanwege de schade: ,,Het gaat niet om de zorgkosten, daarvoor ben ik verzekerd. Maar ik wil ze wel aansprakelijk stellen. Ze moeten hun schuld bekennen, maar zonder getuigen van de val willen ze niks erkennen. Ik weet niet of ik met mijn knie nog in de zorg kan werken, ik heb schade geleden.”

Netjes

De Albert Heijn wil weinig kwijt over de zaak. ,, Allereerst vinden wij het uiteraard heel vervelend voor haar. De klacht is door ons ontvangen”, laat een woordvoerder weten. ,,Wij hebben meerdere contactmomenten met deze klant gehad over het voorval. De zaak is nog niet afgehandeld, wij hebben een informatieverzoek aan haar gedaan en wachten nu op een reactie. Wij vinden het niet netjes om hier verder inhoudelijk op in te gaan.”

Een ingewikkelde zaak. Dat zeggen verschillende letseladvocaten bij een schets van de zaken. Getuigen oproepen lijkt de enige optie voor Koppe om de zaak aan de kaak te stellen bij Albert Heijn. ,,Getuigenverklaringen zijn hier van groot belang”, zeggen ze bij de Letselschade Raetsman. Bij Gimbrère Advocaten noemt mr. Katrien Boerjan het een ‘lastige zaak’: ,,Je kan in zo’n geval nog proberen de camerabeelden te vorderen via een kort geding. Maar de vraag is na vijf maanden natuurlijk: zijn die beelden er nog?”

Melden

Daarom roept Koppe getuigen op zich te melden. Haar noodkreet op Facebook is al 250 keer gedeeld. ,,Ik heb er lang over na gedacht, maar dit is een laatste poging. De mensen die de val hebben meegemaakt zullen het zich vast herinneren”, zegt zij. ,,Zij kunnen me helpen. Ik vraag ze contact met mij op te nemen en me te helpen te bewijzen dat ik ben gevallen door de groente die op de grond lag.”