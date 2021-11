Radboud-internist Chantal Bleeker: ‘De zorg staat veel meer onder druk dan de mensen denken’

,,Dat is niet omdat ik dat zo leuk vind om te doen. Ik roer me omdat ik het gevoel heb dat het nu belangrijk is om deze stem te laten horen, omdat de zorg veel meer onder druk staat dan mensen denken, dan mensen willen horen.’’

Chantal Bleeker-Rovers is sinds maart hoogleraar Uitbraken van infectieziekten. Maar de 50-jarige is daarnaast in het Radboudumc een van de crisismanagers die de coronazorg in goede banen moeten leiden.

Over die boosterprik. Waarom trekt u daarover zo aan de bel als u gedaan heeft?

,,Als je als minister advies vraagt aan de Gezondheidsraad hierover weet je wanneer het advies komt en dat het antwoord ja of nee zal zijn. Je weet ook wat het antwoord in andere landen is geweest op basis van hetzelfde wetenschappelijke bewijs. Dan nog kun je je op twee scenario’s voorbereiden: we gaan het wel doen en we gaan het niet doen. Maar je hoeft dus niet te wachten tot het advies er is en dan pas beginnen.

Als we nu heel weinig besmettingen zouden hebben, zou het helemaal geen ramp zijn dat het nog even zou duren, absoluut niet. Maar we zitten nu in een situatie dat de mensen die baat zouden hebben gehad bij de boosterprik dagelijks de ziekenhuizen in komen, in de verpleeghuizen opnieuw ernstig ziek worden en soms ook overlijden. Dat kun je waarschijnlijk niet helemaal voorkomen, maar wel sterk verminderen. Het is niet genoeg om ons uit de crisis te halen, maar wel een onderdeel waarvan ik denk: hier is het draagvlak best groot voor. Waarom moet dit dan zo lang duren?’’

Quote Het gaat niet alleen om de mensen die de zorg niet kunnen krijgen omdat er geen ic-bed is, maar ook om andere zorg die niet gegeven kan worden omdat er coronapa­tiën­ten op de verpleegaf­de­lin­gen liggen Chantal Bleeker