Radboudumc en Rabobank willen economie in regio veranderen: ‘Ondernemers profiteren veel te weinig’

De bank en het ziekenhuis met haar kennisinstellingen zoeken elkaar steeds vaker op om de economie in de regio te versterken. ,,Bedrijfsleven, overheid en scholen en universiteiten werken samen in de Economic Board om de economie in dit gebied aan te jagen. Maar daarin merkte ik dat vooral de gemeenten voorop liepen, er was de afgelopen jaren geen sterke samenwerking”, zegt Bertine Lahuis, sinds 2020 bestuursvoorzitter van het Radboudumc.

Dat wil ze veranderen en daarin heeft ze in de Rabobank een belangrijke partner gevonden. De bank van Antoine Driessen beoordeelde de regionale economie in 2021 in een rapport. De conclusie was niet mals: namelijk dat de regio Gelderland-Zuid nog weinig grote bedrijven kent in vergelijking met andere regio’s en dat te weinig briljante ideeën uit de kennisinstellingen daadwerkelijk ‘de markt’ bereiken. Driessen ,,Ondernemers profiteren nu nog veel te weinig van al de kennis die wel om de hoek aanwezig is, en andersom.”