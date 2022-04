Ramadan en (top)sport: wat doet vasten met het lichaam?

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Zeker vijf doden bij aanval op Odessa’, evacuatie burgers Marioepol weer mislukt

Bij een aanval met Russische raketten op de Oekraïense havenstad Odessa zouden vandaag vijf doden zijn gevallen. Russische troepen hebben hun aanval op het laatste verzetsbolwerk in de havenstad Marioepol hervat. De Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj zei zaterdag op televisie dat de Russische luchtmacht de staalfabriek van Azovstal bombardeert en dat grondtroepen het complex bestormen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.

