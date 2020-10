Rapper Akwasi heeft gelijk met zijn kritiek op het Afrika Museum in Berg en Dal

Vermist Kind Alert voor 15-jarige Celine van Es

25 oktober De politie heeft een Vermist Kind Alert uitgevaardigd voor de 15-jarige Celine van Es uit het Brabantse Berghem. Zij is vrijdag 23 oktober op de Schoolstraat in haar woonplaats voor het laatst gezien. Er zijn ernstige zorgen over haar welzijn, zegt de politie.