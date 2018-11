Ratelband: waarom we die man toch aandacht gaven

Het is niet voor het eerst dat Emile Ratelband in deze rubriek ter sprake komt. Inmiddels weten we dat ieder bericht over de zichzelf 'bewustzijnsverruimer’ noemende Arnhemmer vooral veel én felle reacties oproept bij lezers. Dus ja, we wisten dat er ook weer een stortvloed aan reacties zou komen op het interview dat onze verslaggever met Ratelband had in de zaterdagbijlage van De Gelderlander. Een verhaal dat als prelude diende op de veel besproken rechtszaak waarin de 69-jarige afgelopen week verscheen, in zijn poging om officieel 20 jaar jonger door het leven te gaan.