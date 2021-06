Rave-party met honderden jongeren kelder beëindigd, ME veegt pand leeg

Oproep Gezocht: 20-ers en 30-ers die door de woningnood bij hun ouders wonen

8 juni Het percentage twintigers en dertigers dat noodgedwongen bij zijn ouders woont, was nog nooit zo hoog. De reden: er is amper woonruimte te vinden. Voor een reportage over dit onderwerp zoeken we twintigers en dertigers die bij hun ouders bivakkeren en die ons willen vertellen hoe dat is.