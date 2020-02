Reaguurders die hun mening direct klaar hadden moeten geld doneren aan KiKa

Hackende Utrechtse student gearres­teerd in college­zaal, justitie wil hem 18 maanden achter de tralies

23:01 Een 21-jarige Utrechtse student wist in maart vorig jaar vermoedelijk niet wat hem overkwam, toen hij middenin een collegezaal werd gearresteerd door agenten in burger. De man wordt door Justitie gezien als een ‘high level hacker’ en ‘een professioneel zakenman’. Tegen hem is vandaag 18 maanden cel geëist.