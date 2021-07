Rechter: homostellen moeten kosten voor ivf-behandeling -net als vrouwen- af kunnen trekken van belasting

Volgens de rechter is dat discriminerend én in strijd met de mensenrechtenverdragen. Het stel probeerde een kind te krijgen via een draagmoederschap in de Verenigde Staten. Eén van de mannen voerde de kosten van de ivf-behandeling op in zijn aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst weigerde deze aftrekpost, omdat er geen sprake was van onvruchtbaarheid, ziekte of invaliditeit, wat de voorwaarden zijn.