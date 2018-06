Rechter: Hond uitlaten met scooter is dierenmishandeling

De politierechter sloot zich daarbij aan door de man te veroordelen tot een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro met een proeftijd van één jaar. ,,Dat er geen letsel te zien was bij de hond zegt niet alles. Je benadeelt op deze wijze de gezondheid en welzijn van het beest'', sprak de magistraat in zijn vonnis.



Hoewel een werkstraf van 20 uur volgens de richtlijnen van justitie op z'n plek was geweest, bleek dat voor A. niet tot de mogelijkheden te behoren. Door een recent ongeval is onder meer zijn scheenbeen verbrijzeld en zit hij momenteel in een rolstoel.