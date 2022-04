Rechters zijn strenger voor roekeloze automobilist, meeste slachtoffers vinden straf te licht

Van roekeloos rijden is tegenwoordig sprake als je opzettelijk meerdere verkeersregels hebt overtreden en had kunnen weten dat het zou misgaan. De verkeerswet is hiervoor in 2020 aangescherpt.



,,Mijn beeld is dat rechters zich steeds vaker verlaten op deze wet, waarin roekeloos rijden als nieuw misdrijf is opgenomen”, zegt landelijke verkeersofficier Damen. ,,Van de acht ongevallen in 2022 die tot een strafzaak leidden, zijn in drie zaken de verdachten veroordeeld voor roekeloos rijden en legde de rechter ook een gevangenisstraf op.”