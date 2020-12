Reclameposters die vreemdgaan aanmoedigen vanaf nu verboden in Nunspeet

,,Wij vinden het heel verdrietig dat er bedrijven zijn die geld verdienen aan het kapotmaken van relaties’’, aldus Harm-Jan Polinder, fractievoorzitter van SGP Nunspeet. ,,Het is de taak van onze gemeente om echtscheidingen te voorkomen en gezinnen te beschermen. Daarom is het in onze ogen volkomen legitiem om reclame-uitingen te verbieden die ontrouw aanmoedigen.’’

Polinder signaleert een toename van het aantal overspelreclames in de openbare ruimte. Posters van datingsites zoals Second Love duiken volgens de SGP steeds vaker op in het straatbeeld. ,,Wat mensen achter hun voordeur doen, daar gaan wij niet over. Maar de publieke ruimte is wél onze zaak.’’