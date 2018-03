Reconstructie van ontvoering: 11 uur lang dacht iedereen aan baby Hannah

EERSEL - De politie zette met een Amber Alert een uitzonderlijk middel in na de ontvoering van baby Hannah op het parkeerterrein achter de Lidl in Eersel. Welk groot gevaar zag zij? Een reconstructie van de ontvoering en de zoektocht die erop volgde.

,,Dit is niet slim, stop hiermee." Zes woorden van de pleegmoeder kunnen het onheil niet voorkomen. Het is maandag, een paar minuten over negen in de ochtend. De zes maanden oude Hannah is net de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel uitgedragen door haar pleegmoeder. Boodschappen zijn vaste prik zo net na het weekend. Op het parkeerterreintje achter de supermarkt laadt ze de gekochte etenswaar in de auto als ineens een man voor haar neus staat. Het is Rowan, de vader van Hannah. Hij is hier maar voor één reden: zijn dochter. Hij mag haar al een paar maanden niet meer zien. Maar nu laat hij zich niet ompraten, niet tegenhouden.

Hannahs moeder Kim komt er ook bij. De baby zit nog steeds in haar Maxi-Cosi waar nu van twee kanten aan wordt getrokken. De pleegmoeder krijgt een harde klap en moet het autostoeltje loslaten. De ouders grissen Hannah mee, rennen naar hun zwarte Mercedes SUV en scheuren weg. Een handvol omstanders ziet hoe de pleegmoeder gillend achter het stel aanrent. Een van hen maakt met een mobieltje nog snel een foto van het nummerbord van de SUV die met hoge snelheid tegen de verkeersrichting in van het parkeerterrein rijdt. De Maxi-Cosi blijft leeg achter.

UItvalswegen

Het is tien over negen als de meldkamer van de politie een telefoontje uit Eersel krijgt. Er is iets mis op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Nieuwstraat. Meerdere politiewagens haasten zich naar de supermarkt en uitvalswegen in de omgeving. Op de parkeerplaats treffen ze de ontdane pleegmoeder van Hannah aan. Als duidelijk wordt wat er aan de hand is, proberen politiemensen meteen in contact te komen met Rowan en Kim. Tevergeefs, ze nemen hun telefoons niet op. Op plekken waar het stel zou kunnen verblijven, zijn ze niet.

Het is snel duidelijk: dit is een baby-ontvoering door de biologische ouders, op klaarlichte dag. En het stel is bekend bij de politie. Het doet alle alarmbellen rinkelen bij de regionale politie. Om half elf wordt vanwege de ernst van de zaak een speciaal Team Grootschalige Opsporing opgetuigd; dat is voorbehouden aan liquidaties of andere misdaden met grote impact. De zaak krijgt de naam Batavia. Zeker twintig rechercheurs met ieder hun eigen expertise beginnen te zoeken naar Rowan, Kim en Hannah.

Kentekenherkenning

Telefoongegevens worden uitgeplozen, camerabeelden bekeken. Familie en vrienden van de twee ontvoerders worden ondervraagd. Weten ze waar het stel kan zijn? In de politiesystemen is de Mercedes waarin Hannah is verdwenen inmiddels aangemeld. Als de auto ergens op een snelweg wordt geregistreerd door bijvoorbeeld het systeem voor automatische kentekenherkenning wordt de meldkamer direct gewaarschuwd. Die seint dan het onderzoeksteam in. Maar Rowan weet - mogelijk per toeval - de camera's te ontwijken. De auto is verdwenen. Het rechercheteam heeft geen idee waar Hannah is.

Het is aan het begin van de middag, Hannah is al vijf uur spoorloos wanneer de hoofdofficier van justitie besluit een zeer zwaar middel in te zetten: het Amber Alert. Het landelijke alarm wordt slechts twee tot drie keer per jaar gebruikt . Hannah is pas het eerste Brabantse kindje waarvoor het waarschuwingssysteem wordt ingezet. Iets voor twee uur ontvangen drie miljoen Nederlanders de foto's van de baby en haar biologische ouders op hun telefoon, inclusief hun volledige namen. Het nieuws bereikt uiteindelijk zo'n twaalf miljoen mensen.

Volledig scherm De parkeerplaats in Eersel waar Hannah werd meegenomen. © Bert Jansen

Spoedeisende hulp

Het zegt alles over de grote zorgen die er zijn over de veiligheid van de zes maanden oude baby. Hannah zat namelijk niet voor niks in een geheim pleeggezin. Ze heeft in haar piepjonge leventje al veel meegemaakt. Heel veel. Het meisje is zes weken oud als haar ouders zich met haar melden op de spoedeisende hulp van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Ze is flink gewond. Hannah heeft zes ribben gebroken, een gebroken enkel en zit onder de blauwe plekken. Letsel waarvoor de artsen geen medische oorzaak kunnen vinden. Is ze gevallen? Is ze mishandeld? Het ziekenhuis seint de politie in. Agenten halen baby Hannah snel daarna op in het Gemertse kerkdorp Handel, waar het nieuwbakken gezin op dat moment in een appartement aan de Pastoor Castelijnsstraat woont. Beide ouders worden aangehouden en zitten een paar dagen vast.

De mishandeling van Hannah belandt al snel bij de Raad voor de Kinderbescherming op het bureau. Die ziet na een onderzoek grote risico's en dringt bij de rechter aan op uithuisplaatsing. Hannah ligt een paar weken in het ziekenhuis in Utrecht, en wordt uiteindelijk ondergebracht bij haar tante Anne in Gemert. Twee maanden lang maakt ze onderdeel uit van het gezin van de zus van haar moeder. Tot het ook daar niet langer werkt. Vader Rowan zou zijn schoonfamilie hebben bedreigd. ,,De situatie leidde tot spanningen'', vertelt Anne. ,,Omdat je familie van de ouders bent, kom je een beetje tussen twee vuren te staan. Je hebt enerzijds je nichtje en anderzijds je zus.'

Geheim adres

De Raad voor de Kinderbescherming vraagt de rechter om een extra maatregel: Rowan en Kim mogen niet weten waar Hannah verblijft. Circa 20.000 kinderen worden jaarlijks in Nederland uit huis geplaatst, maar naar een geheime locatie is uitzonderlijk. De rechter ziet het gevaar voor de baby ook. De ouders proberen ondertussen hun dochter terug te krijgen. Hannah is nog zo jong. Juist op deze leeftijd zou ze zich aan haar moeder moeten kunnen hechten. Niemand die dat laatste betwijfelt, ook de rechter niet. Maar die ziet wel twee ouders voor zich die voor hun werk veel buitenshuis zijn, die de hulpverlening afhouden en die worden verdacht van kindermishandeling.

Zelf ontkennen ze die mishandeling. Voor justitie is het lastig te bewijzen. Hannah kan zelf immers niet vertellen wat haar is overkomen. Maar zelfs als de ouders de mishandeling niet op hun geweten hebben, is het maar de vraag of hun dochtertje bij hen veilig is. Rowan en Kim konden niet voorkomen dat het zes weken oude kindje, dat totaal van hun zorg afhankelijk is, flink gewond raakte.

Begin dit jaar beslist de rechter dat Hannah in ieder geval tot april in een pleeggezin moet blijven. Ze zit dan al een paar weken op een geheim adres bij een nieuwe familie in Eersel. Twee keer per week mag moeder Kim haar onder begeleiding zien. Altijd op een neutrale plek.

Bedreigd

In dezelfde tijd, half januari, ligt er op het politiebureau in Gemert-Bakel een stapel aangiftes van mensen die zeggen door het stel te zijn opgelicht. Zo zou Rowan met valse papieren en praatjes een Dodge Ram Van hebben weten los te peuteren bij een autobedrijf. Als onderpand laat hij een BMW achter die helemaal niet van hem blijkt te zijn. Als de ondernemer het er niet bij laat zitten, krijgt hij een telefoontje van Rowan die hem vervolgens met de dood zou hebben bedreigd. De Dodge Ram Van wordt gedumpt, de schade bedraagt een paar duizend euro. En dat is nog maar één aangifte. Gedupeerden omschrijven hem als een 'agressieve man'.

Duitsland

Vandaar dat seinen op rood gaan bij de politie als maandagmorgen blijkt dat baby Hannah weer in zijn nabijheid is. Haar gezichtje en die van vader Rowan en moeder Kim staan door het Amber Alert uren prominent op alle nieuwswebsites en vliegen over social media. Heel het land weet van de ontvoering.

Een Nederlandse vakantieganger in Duitsland meldde zich ook ooit aan voor het waarschuwingssysteem. Het blijkt Hannahs redding. De man bekijkt maandagmiddag de foto's van de voortvluchtige ouders, de donkere Mercedes en het kenteken. Op het vakantiepark waar hij logeert, ziet hij even later de auto én Rowan. Het gaat om een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim, bij Enschede over de grens. Roompot is de eigenaar, Nederlands de voertaal. Het golvende landschap en de imposante burcht, talloze keren geschilderd door Jacob van Ruisdael in de zeventiende eeuw, zorgen voor een buitenlandgevoel op amper tien kilometer van Nederland. Het park lijkt ook een ideale uitvalsbasis voor wie op de vlucht is. De veelal witte villa's liggen relatief ver van elkaar. Privacy gegarandeerd.

Volledig scherm Het vakantiepark net over de grens in Bad Bentheim waar Hannah terug werd gevonden. © Emiel Muijderman

Politie-actie

Na de tip van de vakantieganger meldt de Duitse politie zich rond achten in de avond bij de poort van het vakantiepark. Terwijl vakantiegangers op het Journaal worden bijgepraat over de ontvoering van het Brabantse baby'tje, maken agenten zich op om aan de tragedie een einde te maken. De politie-actie verloopt soepel en in stilte. De overrompelde Rowan en Kim verzetten zich niet. Baby Hannah ligt in het vakantiehuisje. Ongedeerd. Een halve dag na haar plotselinge ontvoering is het meisje terug in Nederland. Terug op een veilige plek.