Recordaantal drugsdumpingen in 2018

NIJMEGEN - Het aantal drugsdumpingen in de politieregio Oost Nederland is in 2018 flink gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Eind 2018 is al 55 keer drugsafval gevonden. Daarnaast zijn er nog 36 vondsten gedaan waarbij het niet helemaal zeker is of het om drugsafval gaat of niet.

In 2017 werd er 44 keer drugsafval gevonden, in 2016 25 en de jaren daarvoor nog minder. Politiechef Oscar Dros van Oost Nederland maakte het tegengaan van drugsdumpingen tot een prioriteit in 2018. Bij het maken van synthetische drugs zoals XTC worden veel chemische stoffen gebruikt. Criminelen dumpen de restanten, vaak in vaten, in de natuur of andere afgelegen plekken. Landeigenaren blijven dan vaak met hoge opruimkosten achter. Dros zei een jaar geleden al dat hij wil dat elk verdacht vat onderzocht wordt.

,,We hebben inderdaad meer aandacht voor drugsdumpingen, legt Freerk Jan Medendorp van de politie uit. We registreren nu ook de meldingen van vondsten die bijvoorbeeld al opgeruimd zijn of die eerder als restafval werden weggeschreven. Dat zijn die 36 vondsten waarbij we wel vermoeden dat er drugs in het spel is maar waar we het niet zeker weten.”

Proef

Komend jaar gaat de politie nog beter kijken of het bij vondsten om drugsafval gaat. Oost Nederland start dan met een proef waarbij er direct op de vindlocatie al een monster wordt genomen met een soort elektronische wattenstaaf. Daarmee moet razendsnel duidelijk worden of het om drugs gaat of niet.

De meeste drugsdumpingen in Gelderland en Overijssel (de politieregio Oost Nederland) vinden plaats aan de zuidrand van Gelderland. Dit is mogelijk te verklaren doordat ook in het dichtbij gelegen Brabant veel drugsactiveit is. ,,Uit onderzoek is gebleken dat verdachten soms wel 100 kilometer rijden voordat ze de rommel dumpen. Dus je kun zeker niet stellen dat in de gebieden met de meeste vondsten ook de meeste drugs gemaakt wordt. De dumpers houden zich niet aan gemeentegrenzen”, legt Medendorp uit.

Giftige stoffen

Overigens zijn de gevonden drugsvaten vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg. Criminelen worden steeds brutaler en inventiever bij het lozen van de giftige stoffen. Zo werd dit jaar in de Nijmeegse wijk Weezenhof al een spoor van drugsafval gevonden van wel 9 kilometer. Op ook andere plekken, vooral in Brabant, lieten criminelen drugsafval midden in woonwijken achter.