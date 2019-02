Rector Han van Krieken verzamelt elk weekend moed om een uurtje hard te lopen

video ‘Nog 75 jaar levende’ Emile Ratelband opent Sensation Grey in Arnhem

22:20 ARNHEM - De manifestatie ‘Sensation Grey’ in het auditorium van Rozet is zaterdag geopend door onder meer Emile Ratelband. Rozet gaat samen met partners uit de kunsten en zorg & welzijn de komende twee jaar aan de slag met projecten voor en door ouderen. ‘Als mensen nadenken over hun eigen bestaan, dan is het al succesvol.’