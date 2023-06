Rector uit Duiven ‘rijdt van de ene file in de andere, het is niet meer te doen’ en stopt met baan in Vught

Ben van den Anker rijdt vijf dagen in de week vanuit Duiven naar Vught of voor een overleg naar Tilburg. Hij is sinds oktober 2020 rector van het Maurick College maar het woon- werkverkeer valt hem (te) zwaar. Hij heeft zijn ontslag ingediend.

Iedere werkdag enkele reis 1,5 tot 2 uur in de auto zitten en van de ene file in de andere rijden. ,,Het is niet meer te doen", vindt rector Ben van den Anker. ,,Het Maurick College is echt een hele leuke school maar zo veel tijd kwijt zijn met reizen, is voor mij helaas niet meer werkbaar. Ik maak vaak dagen van twaalf uur.”

Sinds oktober 2020 is Van den Anker rector in Vught. Hij woont in Duiven. ,,Tijdens coronatijd ging het goed maar de laatste tijd is de weg vanuit Gelderland naar Brabant een drama. Ik moet de brug over de Waal over. Er staat vaak file bij knooppunt Paalgraven en een stuk verderop weer. Ik doe anderhalf uur over 76 kilometer en als ik naar Tilburg moet, moet ik er zeker twee uur voor uittrekken. Brabant is eigenlijk niet meer fatsoenlijk bereikbaar voor de rest van het land. Laatst had ik een afspraak met iemand uit Enschede, die had er drie uur over gedaan.”

Corona lastige periode

Flitsmeister houdt keurig bij hoeveel tijd Van den Anker doorbrengt in zijn auto. ,,Dit jaar al 22 volle dagen. Daarom neem ik afscheid van het Maurick College. Ik ga per 1 september aan de slag als rector-bestuurder bij het Christelijk Lyceum in Veenendaal.”

Met trots kijkt de rector terug op de afgelopen jaren. ,,Corona was een hele lastige periode vanwege de complexe regelgeving, de mondkapjes en ouders die hier iets van vonden, het werken met halve klassen en de eindexamens. En je de impact van covid op leerlingen en medewerkers. Ook wij hebben collega's met longcovid.”

Volledig scherm Ben van den Anker, rector van het Maurick College in Vught. © Maurick College

Van den Anker is dan ook blij dat de school weer draait, zoals vanouds. ,,De uitwisseling en internationalisering zijn weer opgestart en het contact met andere scholen. We hebben een nieuw schoolplan opgesteld en een nieuwe dakpanklas (kader-t) gerealiseerd en de ontwikkeling naar een vakhavo (praktijkgericht) is opgestart. Ik ben 1 september net geen drie jaar rector geweest maar ben trots op het Maurick College. We hebben ook een extra ‘Dalton-uur’ ingevoerd zodat we nog meer maatwerk kunnen bieden. Corona heeft wat gedaan met de motivatie om te leren. Leerlingen kunnen in het extra uur ook basketballen of koken. We willen vooral dat ze met een positief gevoel naar school komen.”

Ondanks Van den Anker veel zin heeft in zijn nieuwe baan, een stuk dichter bij huis, stopt hij met een dubbel gevoel. ,,Partir, cést mourir un peu (weggaan, dat is een beetje sterven). Ik heb in Vught een geweldige tijd gehad. De school staat er goed voor en ik heb er alle vertrouwen in dat de school op de huidige weg doorgaat.”



