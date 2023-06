Redder verdrinkt als hij drenkeling redt • Snoeihard rapport over ‘niet scherpe’ kliniek • Bezorger vergeet handrem

SNOEIHARD RAPPORT OVER ‘NIET SCHERPE’ KLINIEK | De tbs’ers Luciano D. en Sherwin W. konden vorig jaar op uiterst simpele wijze uit de Pompestichting in Nijmegen ontsnappen. Dat staat in een voor de tbs-instelling snoeihard rapport. Daarin wordt een kliniek geschetst die vaak te soft en te naïef is en haar tbs’ers te makkelijk vrijheden gunt.

MEISJE ZEGT GESLAGEN TE ZIJN DOOR VRIENDJE, MAAR HET ZIT ANDERS | Een meisje op het bureau. Ze is totaal overstuur en vertelt dat toen ze het wilde uitmaken met haar vriendje, hij haar heeft geslagen. Ter ondersteuning van haar verhaal besluit ik camerabeelden op te vragen van de plek waar het gebeurd zou zijn. Maar wanneer ik die beelden bekijk, geloof ik mijn ogen niet...

KERSVERSE BEZORGER VERGEET DE HANDREM | Bij de Bolder in Doetinchem is dinsdagmiddag een bestelbusje te water geraakt. De onfortuinlijke pakketbezorger, die pas twee dagen in dienst was, vergat zijn busje op de handrem te zetten, waarna het voertuig in het water rolde.

Volledig scherm Een pakketbezorger vergat de auto op de handrem te zetten waardoor het busje te water raakte. © Jesper Peeters

PARTIJ VOOR DE DIEREN WILDE EINDE AAN HARINGPARTY | De Nijmeegse Haringparty is dinsdag na drie jaar afwezigheid terug in het stadhuis. Wat de Partij voor de Dieren betreft, is dit meteen de allerlaatste. Die wil zo snel mogelijk af van het ‘dieronvriendelijke’ evenement op gemeenteterrein en pleit voor een alternatief: wat te denken van een aspergeparty?

AANHANGER MET AUTO EROP BELANDT ONDERSTEBOVEN OP A12 | Op de A12 nabij de Duitse grens in de richting van Arnhem is dinsdagmiddag een auto met aanhanger op zijn kop beland. Door het ongeval werd een rijstrook afgesloten; vanwege bergingswerkzaamheden ontstond er op het hoogtepunt een file van zo’n zeven kilometer.

WAAR IS VERMISTE FRANS TOCH? | Wéér leverde een intensieve zoektocht naar de vermiste Frans Udink (71) niets op. In de nacht van maandag op dinsdag ging het team van Search And Rescue Nederland in Aalten op onderzoek. Inclusief de speurhonden Muts, Karma en Naksu. ,,Die kunnen een lichaam in water signaleren op 70 meter afstand.”

TIEN KALFJES OMGEKOMEN BIJ STALBRAND | Bij een stalbrand in het Achterhoekse De Heurne zijn tien kalfjes omgekomen. De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag, rond 3.00 uur. Drie paarden, die normaal gesproken ook in de stal staan, stonden de betreffende nacht buiten vanwege de hitte en bleven dus ongedeerd.

VITESSE KRIJGT CLUBMAN ALS KEEPERSTRAINER | De keuze voor de nieuwe keeperstrainer van Vitesse gaat tussen Rein Baart en Raimond van der Gouw. De Arnhemse club heeft met beide coaches gesproken en wil snel het nieuwe staflid benoemen. De eredivisionist begint op 3 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

LOTTE VIEL 30 KILO AF EN BLEEK KANKER TE HEBBEN | Er is geen filmpje of foto waarop ze niet lacht: Lotte van Holstein (21) was altijd vrolijk. Zelfs toen ze een auto-immuunziekte en kanker kreeg bleef ze positief en aan anderen denken. Zo gaf ze, in de periode voor haar dood, een opdracht aan haar vader: ,,Typisch Lotte.’’

Volledig scherm Lotte van Holstein. © Privé

REDDER VERDRINKT ZELF ALS HIJ DRENKELING REDT | Een 25-jarige Fransman uit Le Havre heeft het ternauwernood overleefd, zijn redder helaas niet. Hulp voor de 21-jarige Amsterdammer, die de Fransman op de Vinkeveense Plassen wilde helpen, kwam maandagavond te laat. De 25-jarige ligt in het ziekenhuis. ,,Intens triest bericht.”

LATEN BOEREN ZICH MASSAAL UITKOPEN? EN VIJF ANDERE VRAGEN | Over de uitkoopregeling voor boeren, die maandag werd opengesteld, is veel te doen. Voor- en tegenstanders buitelen al maanden over elkaar heen. Maar wat houdt die regeling nu eigenlijk in en hoe groot is de animo?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.