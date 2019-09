Reddingsactie op IJsselmeer komt precies op tijd: schip kapseist binnen paar minuten

update Fietser overleden bij aanrijding met vrachtwa­gen in Beuningen

14:36 BEUNINGEN - Bij een ongeval op de Goudwerf in Beuningen is donderdagmiddag een fietser om het leven gekomen. De fietser kwam op bedrijventerrein Schoenaker door nog onbekende oorzaak in aanrijding met een vrachtwagen.