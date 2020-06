Regen, donder en bliksem: noodweer in Brabant

De weersvoorspellingen beloofden weinig goeds voor woensdagavond. Het blijft, zo blijkt, niet enkel bij voorspellingen, want op sommige plaatsen in Brabant komt het er met bakken uit. In Helmond staan straten blank, terwijl ook in Veldhoven, Liempde, Son en Breugel en Heeswijk-Dinther meldingen van wateroverlast zijn.

Volledig scherm © Fotopersbureau Bert Jansen /Harrie Grijseels De voorspellingen waren dat straten in sloten zouden kunnen veranderen. Vooral in de zuidelijke provincies werden forse plensbuien verwacht. Onweer en windstoten: niets zou ons bespaard worden. Kortom: wateroverlast.

Dat is woensdagavond goed merkbaar. Op meerdere plaatsen in Brabant komt het met bakken uit de hemel, om maar over donder en bliksem te zwijgen. Deze Helmondse beelden spreken boekdelen:

De opening van het Burgemeester Geukerspark in hartje Helmond, die gepland stond voor 19.00 uur, is uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Dat meldt de gemeente op Facebook. Of de opening later vanavond doorgaat, is vooralsnog onduidelijk.

Blikseminslag

Tussen Zaltbommel en ‘s-Hertogenbosch is er woensdagaavond vertraging en rijden er minder treinen door blikseminslag. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel meldt NS dat de afgeslankte dienstregeling heel de avond wordt toegepast.

Volledig scherm De Torenstraat in Helvoirt staat woensdagavond blank. © Bart Meesters - Meesters Multi Media

Maar dan, geleidelijk warmer

Morgen, donderdag, wordt het een stuk droger in het zuiden. Nog af en toe een bui. In het weekend is het droog en gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. Maandag kan het 25 graden worden. In het zuiden kan het vanaf dinsdag tropisch warm worden met maxima rond 30 graden. Normaal is het eind juni 19-22 graden. Ook na de zeer warme periode blijft het begin juli warm, wel met iets meer regen.

De astronomische zomer hangt af van de stand van de zon en begint dit jaar op 20 juni om 23.53 uur. De zomer duurt tot en met 22 september 15.30 uur. De meteorologische zomer is elk jaar van 1 juni tot 1 september en is aan het begin van de maand begonnen.