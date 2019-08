Reiziger bus uit door toenemend verkeer

Daarvoor vreest de regionale reizigersorganisatie ROCOV in een brandbrief die maandag aan alle Gelderse gemeenten is gestuurd. ‘Op steeds meer lijnen zien vervoerbedrijven zich genoodzaakt de rijtijden te verlengen vanwege een slechtere doorstroming van de bussen', schrijft ROCOV in een brandbrief aan de Gelderse gemeenten. Daarnaast verslechteren aansluitingen bij busstations en is op sommige lijnen de frequentie verlaagt.

Neerwaartse spiraal

Hierdoor dreigt een neerwaartse spiraal: het busvervoer wordt onaantrekkelijker buiten de vrijliggende busbanen, waardoor reizigers afhaken en voor de auto kiezen. Hierdoor wordt de doorstroming nog slechter. De belangrijkste oorzaken zijn het toenemend autoverkeer, wegwerkzaamheden op busroutes en de aanleg van drempels en andere maatregelen die de snelheid afremmen.



,,Gemeenten versterken de positie van wandelaars en fietsers in het verkeer. Dat is prima. Maar dat gaat niet alleen ten koste van de auto, maar ook van het busvervoer’’, zegt ROCOV-voorzitter Johan Kruithof, die gemeenten oproept meer oog te hebben voor het busvervoer. Hij baseert zich op klachten van reizigers en documenten van de busvervoerders in de regio, Breng, Keolis en Arriva.

Vervoerders herkennen beeld

,,Het autoverkeer neemt toe, waardoor het steeds drukker wordt op de weg. Onze bussen hebben daar ook last van’’, bevestigt een woordvoerster van Keolis die vooral op en rond de Veluwe rijdt. Deze problemen doen zich volgens haar in het hele gebied voor.

Naast de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling in december, moet er daardoor ook tussentijds rijtijden aangepast worden, aldus Arriva (Rivierenland en Achterhoek). ,,We herkennen het beeld dat ROCOV in haar brief beschrijft van het busvervoer in Gelderland.’’

Landelijk gebied