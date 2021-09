Reizigers vol ongeloof om megadrukte op station Zwolle: ‘Maar dit mag wel’

Het is over de koppen lopen, op donderdagochtend rond 8 uur 's ochtends op station Zwolle. De stationshal staat vol met studenten, onderweg naar school. ,,Dit is toch niet normaal", klagen reizigers tegen elkaar. Maar in principe mag dit wel, want vrijwel iedereen heeft keurig netjes mondkapjes op. De NS ziet nog geen reden om in te grijpen.